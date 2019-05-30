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15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri
15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri
15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri
15 Temmuz'da ne oldu, kimler nasıl yaptı. Bu hain gecede kaç vatandaşımız şehit oldu ve 15 Temmuz şehitlerinin adları ne sualleri bugün binlerce insan tarafından aranıyor ve merak ediliyor.
15 Temmuz'da 250 şehit verilirken yüzlerce insanımız da yaralandı.
15 Temmuz şehitleri adlarını yaşam öykülerini ve geçmişe dair görüntüler hep hafızalarda kaldı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz