15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri

15 Temmuz'da ne oldu, kimler nasıl yaptı. Bu hain gecede kaç vatandaşımız şehit oldu ve 15 Temmuz şehitlerinin adları ne sualleri bugün binlerce insan tarafından aranıyor ve merak ediliyor.

15 Temmuz'da 250 şehit verilirken yüzlerce insanımız da yaralandı.

15 Temmuz şehitleri adlarını yaşam öykülerini ve geçmişe dair görüntüler hep hafızalarda kaldı.