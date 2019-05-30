Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 15:44 TSİ

15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri

15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri

15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri

15 Temmuz'da ne oldu, kimler nasıl yaptı. Bu hain gecede kaç vatandaşımız şehit oldu ve 15 Temmuz şehitlerinin adları ne sualleri bugün binlerce insan tarafından aranıyor ve merak ediliyor.

15 Temmuz'da 250 şehit verilirken yüzlerce insanımız da yaralandı.

15 Temmuz şehitleri adlarını yaşam öykülerini ve geçmişe dair görüntüler hep hafızalarda kaldı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Belgesini açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Belgesini açıkladı
15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri mask
15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri
Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu mask
Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu
Hayvan Hakları İçin Düzenleme Meclis Komisyonunda mask
Hayvan Hakları İçin Düzenleme Meclis Komisyonunda
Kalecik'te Feci Kaza: 1 Yaralı mask
Kalecik'te Feci Kaza: 1 Yaralı
Erdoğan, Ceren Damar'ın babasını arayarak başsağlığı diledi mask
Erdoğan, Ceren Damar'ın babasını arayarak başsağlığı diledi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL