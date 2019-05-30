Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Belgesini açıkladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu.
Yargı reformu ana başlıkları şu şekilde açıklandı.
1. Avukatlık stajı için sınav şartı
2. İhtisas gerektiren alanlarda özel mahkemeler kurulacak
3. Yeni yargı reformu stratejisiyle 2023 vizyonu belirlendi
4. İnfaz sistemi yeniden yapılandırılacak
5. Sanal icra dairesi uygulaması geliyor
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz