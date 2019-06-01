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LGS Maratonun birinci oturumu başladı

Mill Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 senesinde LGS sınavı 1 Haziran tarihinde gerçekleşeceği duyurulmuştu. Lgs sınavı Tüm Türkiye'de iki seans halinde yapılacak..

LGS'nin birinci oturumu başladı

Mill Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 senesinde LGS sınavı 1 Haziran tarihinde gerçekleşeceği duyurulmuştu. Lgs sınavı Tüm Türkiye'de iki seans halinde yapılacak..

Birinci seans Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci seans 11.30´da başlayacak. Birinci seansta, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci seansta ise matematik ve fen bilimlerinden hazırlanan sorular yöneltilecek.

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Veli Bilgilendirme ve İdare Bilgi sistemi Millî Eğitim Bakanlığı 60 dakika olan rakamsal alan imtihan seans süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre imtihanın birinci kısmı 50 soru sözel alandan oluşacak ve 75 dakika zaman verilecek. İkinci kısım ise 40 soru sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika zaman tanınacak.

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