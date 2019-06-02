Savaş uçakları terör hedeflerini imha etti
IRAK kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Savaş uçakları terör hedeflerini imha etti
IRAK kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz