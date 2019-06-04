Bahçeli, Ankara'yı 'Aziz İstanbul' şarkısı ile turladı
Bahçeli, Ankara'yı 'Aziz İstanbul' şarkısı ile turladı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, nostaljik arabasıyla Ankara sokaklarını turlarken, 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı arifesinde 06 TCD 009 plakalı klasik arabasıyla Ankara caddelerini turladı.
Bahçeli, Ankara sokaklarında arabayla dolaşırken, Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden Türk müziğinin önemli adlarından merhum Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği 'Aziz İstanbul' şarkısını dinleyerek, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul tercihine yollama yaptı.
Devlet Bahçeli, kırmızı ışıkta kendisine sevgi gösteren insanları da selamladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz