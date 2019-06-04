Kapadokya'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları, at, ATV, deve ve sıcak hava balon turlarıyla dünyaca tanınır
Kapadokya'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.
Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları, at, ATV, deve ve sıcak hava balon turlarıyla dünyaca tanınır.
Bayramı gökyüzünde karşıladılar
Kapadokya bölgesine, Ramazan Bayramı dolayısıyla çok rakamda yerli ve yabacı turist geldi.Bayramı gökyüzünde karşılamak isteyen turistler, sıcak hava balon turlarına katılarak, bölgenin muhteşem görüntüsünü gökyüzünde izleme şansı buldu.
Balon kaptanı Ümit Arığ, Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandığını belirterek, "Yerli turistte yoğunluk var. Yerli turistin haricinde Kolombiya ve Çin'den de yoğun turist geliyor." dedi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz