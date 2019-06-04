Kapadokya'da Ramazan Bayramı yoğunluğu

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları, at, ATV, deve ve sıcak hava balon turlarıyla dünyaca tanınır.

Bayramı gökyüzünde karşıladılar

Kapadokya bölgesine, Ramazan Bayramı dolayısıyla çok rakamda yerli ve yabacı turist geldi.Bayramı gökyüzünde karşılamak isteyen turistler, sıcak hava balon turlarına katılarak, bölgenin muhteşem görüntüsünü gökyüzünde izleme şansı buldu.

Balon kaptanı Ümit Arığ, Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandığını belirterek, "Yerli turistte yoğunluk var. Yerli turistin haricinde Kolombiya ve Çin'den de yoğun turist geliyor." dedi.