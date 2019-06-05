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Yenimahalle'de korkutan yangın: 1 yaralı

ANKARA’nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında, evde mahsur kalarak yaralanan Gülseren S. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Gülseren S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   

Ankara Yenimahalle'de korkutan yangın: 1 yaralı

ANKARA’nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında, evde mahsur kalarak yaralanan Gülseren S. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Gülseren S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   

Gece saatlerinde Yenimahalle Demetgül Semti 417. Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Alevlerin süratle büyümesi üzerine evde bulunan Gülseren S. isimli vatandaş konutta mahsur kaldı.

Komşuların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, 112 ekibi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma ile, mahsur kalan Gülseren S.’yi alevler arasından çıkartırken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahale yapılarak yakın sağlık kurumuna sevk edildi.

Öte yandan polis, caddede etraf güvenliğini aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin takribî yarım saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangında konutun bazı odaları kullanılamaz hale gelirken, Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile alakalı inceleme başlattı.

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