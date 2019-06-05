Anasayfa/

Video Galeri /

/ Bugün 11:52 TSİ

Pençe Harekatı'nın Komandoları Bayramlaştı

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen Pençe Harekâtı'nın komandoları, harekat bölgesinde birbirleriyle bayramlaştı. Türkiye huzur içinde bayramını kutlarken, dağlarda bu milletin huzuru için hep birileri var.