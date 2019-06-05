Pençe Harekatı'nın Komandoları Bayramlaştı
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen Pençe Harekâtı'nın komandoları, harekat bölgesinde birbirleriyle bayramlaştı. Türkiye huzur içinde bayramını kutlarken, dağlarda bu milletin huzuru için hep birileri var.
Pençe Harekatı'nın Komandoları Bayramlaştı
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen Pençe Harekâtı'nın komandoları, harekat bölgesinde birbirleriyle bayramlaştı. Türkiye huzur içinde bayramını kutlarken, dağlarda bu milletin huzuru için hep birileri var.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Pençe Harekatı'na katılan komandoların bayramlaşma görüntüsünü paylaştı. Heraket bölgesinde mevzide birbirleriyle bayramlaşan komandoların videosu, " Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı Pençe Harekâtını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutladı" notuyla paylaşıldı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz