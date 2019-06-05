MHP'den CHP'ye Bayram ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Koçak, CHP Genel Merkezine bayram ziyaretinde bulundu.

CHP Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Merkez Yönetim Kurul Üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan kurulu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığındaki Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Uslu ve Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Figen Kahya karşıladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, politikada en önemli husus yüz yüze bakabilmek olduğunu söyleyerek, "Ölçülü bir biçimde kırıcı olmadan politika yapılmalıdır. Önemli olan ülkeye hizmettir. Yaşadığımız coğrafya güç bir coğrafya. Yapacağımız, iş birliği ve beraberliği sağlamaktır. O zaman her gün bayram olur" diye konuştu.