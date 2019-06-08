Son Dakika: Ankara'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesine hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Son Dakika: Ankara'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesine hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Çubuk-Şabanözü karayolunun Kargın Çayırı mevkiinde meydana geldi. Raşit Er yönetimindeki 06 R 9906 plakalı hafif ticari araç ile Nuri Yalçın yönetimindeki 06 EDP 23 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Nuri Yalçın ile yanında bulunan Münevver Ebekayası ve hafif ticari araçta bulunan Semanur Er, Sedanur Er, Zeliha Er ile Şerife Akpınar yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve Ankara'da ki değişik hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz