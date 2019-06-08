Ankara’nın Müzelerinde Tarih ve Sanat Birarada

Tarihi ve farklı eserleri ile oldukça dikkat çeken bu müzelerin çoğuna müzekart ile ücretsiz olarak girebiliyor olması da, bu müzelerin başka bir güzelliği... Ankara'da ki müzeler tarih meraklıları ve sanatseverler için oldukça etkileyici bir deneyim oluyor.

Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

Anıtkabir’de Atatürk’ün Anıt Mezarı’nın bulunduğuŞeref Salonu’nun altında yer alan üç bin metrekarelik sütunlu alanda kurulmuştur. Bu alanda, farklı sergileme tekniklerinden yararlanılarak, Çanakkale Savaşı, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleriile Atatürk dönemi etkileyici bir şekilde sunulmaktadır.

Ziyaret Saatleri

15 Mayıs - 31 Ekim: 09:00 - 17:00

01 Kasım - 31 Ocak: 09:00 – 16:00

Ankara Kalesi’nin güneydoğu yönünde, At pazarı adı verilen semtte yer alır. Atatürk, Ankara’da bulunan Hitit eserlerinin sergilenmesi için bir müze açılması talimatı verir. Osmanlı binası olan Kurşunlu Han ve Mahmut Paşa Bedesteni onarılıp müze olarak kullanılmaya başlanır. 1938 yılında başlayan onarımlar 1968 yılında biter ve bina Ankara Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılır.

Ziyaret Saatleri

Açılış: 08:30 Kapanış: 19:00

Cumhuriyet Müzesi (I. TBMM Binası)

Ulus Meydanı’nda bulunan tarihi I. Büyük Millet Meclisi binasının yapımına 1915 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti Kulübü binası olarak başlanmış, planı evkaf mimarı Salim Bey tarafından çizilmiş, yapımına kolordunun askeri mimarı Hasip Bey nezaret etmiştir. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi yapılarından olan iki katlı binanın duvarlarında Ankara taşı kullanılmıştır. 1957 yılında müze olarak açılmasına karar verilerek çalışmalara başlanmıştır. Müze, 23 Nisan 1961 tarihinde “Büyük Millet Meclisi Müzesi” adıyla halkın ziyaretine açılmıştır.

Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası)

Cumhuriyet Müzesi binası mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası binası olarak tasarlanmış ve 1924 yılında inşa edilmiştir.29 Ekim 1923 tarihinde bugünkü Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiş ve bu bina uzun süre I. TBMM binasıolarak kullanılmıştır.

PTT Pul Müzesi

Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Cumhuriyetinde kurulan üçüncü bankadır. Türk halkının inşaat yatırımlarını desteklemek ve gerekli kredileri sağlayabilmek için Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları doğrultusunda 3 Haziran 1926’da Ankara’da kurulmuştur. Clemens Holzmeister tarafından neo-klasik kural ölçülerinde inşa edilmiştir. Bu tarihi bina PTT tarafından restore edilerek PTT Pul Müzesi’ne dönüştürülmüşve 2013 yılında açılışı gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret Saatleri

Açılış: 09:00 Kapanış: 17:00

Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü ( Çankaya Müze Köşk)

Atatürk 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldikten sonra Ankaralı Bulgurzade Tevfik Efendi’nin Çankaya’da ki iki katlı bağevi Ankaralılar tarafından satın alınarak Ordu Köşkü adıyla Başkumandan Atatürk’e tahsis edilmiştir. 1924 yılında bugünkü şeklini alan bina 1932 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılmıştır. 1950 yılında Atatürk MüzesiadıylaAtatürk’ünkullandığıeşyalar orijinal konumlarında kullanılarak ziyarete açılmıştır.

Etnografya Müzesi Türk Milli karakterini, tarihini ve kültürünü yansıtır. Cumhuriyet döneminde müze olarak planlanıp yapılan ilk devlet müzesidir.

Müzekartınız Olmadan Müze Gezmeyin

Geçmişine önem veren kültür ve sanat meraklılarına avantajlarla dolu bir tarihi imkan sağlayan karttır. Uygarlıkların zevklerini, düşüncelerini, inançlarını, yaşam tarzlarını koruyan ve bu mirası geleceğe taşıyan müzeleri 1 yıl boyunca sınırsız ziyaret etme olanağını veriyor.

Ülkemizde Müzekart ile T.C. Kültür veTurizm Bakanlığı’na bağlı 300’ü aşkın müze ve örenyerini ücretsiz gezebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.