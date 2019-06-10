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Tiyatroların Başkenti Ankara Devlet Tiyatroları - Ankara Tiyatroları

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Ankara Tiyatroları

Ankara tiyatroları hakkında merak edilen tüm bilgileri, Ankara’nın haber gündeminin nabzını tutan internet sitemizden edinebilirsiniz.

Yerel bağlamda Ankara’da hizmet veren haber sitemiz, tüm güncel olaylar ve dikkat çekici haberlerin yanında ziyaretçilerimize faydalı olacak içerikler hazırlamaya devam ediyor. Ülkemizin en kalabalık şehirlerinden ve aynı zamanda başkentimiz olan Ankara’da faaliyette bulunan tüm tiyatrolar hakkında aradığınız tüm bilgilere internet sitemizin sizlere sunmuş olduğu faydalı içeriklerden ulaşabilirsiniz.

Ankara tiyatroları, her ilçede farklı yer ve zamanlarda, dünya çapında ünlü oyunlar başta olmak üzere yerel merkezli oyun ve piyesleriyle başkentimizin kültürel etkinliklerinde önemli bir yere sahiptir.

Ankara Tiyatroları Hakkında Detaylı Bilgiler

Ankara’da hizmet veren tiyatrolar hakkında internet sitemizde yer alan bilgilerden faydalanarak şehirdeki tüm kültürel faaliyetlere katılım sağlayabilirsiniz.

Ankara’da uzun yıllardır hizmet gösteren haber sitemiz, tiyatro etkinlikleri ile ilgili tüm faydalı bilgileri internet üzerinden sizlere sunmaya devam etmektedir.

Bu vesileyle internet haber sitemiz üzerinden verdiğimiz hizmetle, Ankara özel tiyatrolar ve devlet kurumlarına bağlı olan tiyatrolar hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.

Haber sitemizin ziyaretçilerimize faydalı bir uygulaması olarak, şehirde yer alan tüm tiyatrolar hakkında; Devlet ya da özel tiyatroların isimleri ve açık adresleri, Söz konusu tiyatrolarda yer alan güncel oyunlar ve etkinlikler. Tiyatrolarda gösterime giren oyunların bilet fiyatları hakkında bilgiler gibi birçok yararlı bilgiye güncel olarak ulaşabilirsiniz.

Kültürel Etkinliklerin Şehri Ankara

Ankara yoğun nüfusuyla birçok kültürel etkinliğin de başkenti olma yolunda ilerlemektedir. Gerek Ankara’da ikamet eden vatandaşların gerekse de şehir dışından gelen ziyaretçilerin talep ettiği kültürel etkinliklerin başında tiyatrolar gelmektedir.

Bu talebe karşılık olarak haber sitemizde yer alan güncel haberlerle sahnelenen oyunları ve hangi tiyatrolarda olduklarını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bunun yanında Ankara tiyatro bilet bilgilerine de ulaşmanız mümkündür. Ayrıca internet haber sitemizin ziyaretçileri, tiyatroların bulundukları lokasyonların açık adreslerine de kolaylıkla ulaşabilirler.

Deneyimli haber personelimizin desteğiyle internet sitemizden hem son dakika gelişmelerini takip edebilir hem de Ankara tiyatroları ve sahnelenen oyunlar hakkında güncel bilgilere sahip olabilirsiniz.

Ankara’da tiyatro sezonu açılınca ilk akla gelen etkinliklerden biri elbette devlet tiyatrolarıdır ve tiyatro denince ilk akla gelen şehir muhtemelen Ankara’dır. Ankara seyircisi tiyatro oyunları için özeldir. Ankara’nın köklü tiyatro geçmişi seyircisiyle bütünleşiyor. Çünkü Ankara köklü bir tiyatro kültürüne ev sahipliği yapıyor. 

Ankara Devlet Tiyatroları tiyatroseverlerle her sene dopdolu bir sezon geçiriyor. 

Bu sahnelerden bazıları; 
Büyük Tiyatro                                                                                                                                       

Atatürk Bulvarı No:50 ULUS / ANKARA                                                                                                       
Tel: 0 (312) 324 22 10     

                                                                                                                          

Cüneyt Gökçer Sahnesi

35. Cadde Arcadium AVM arkası ÇAYYOLU / ANKARA
Tel: 0 (312) 240 00 91

Şinasi Sahnesi

Tunus Cad. No:92 ÇANKAYA / ANKARA
Tel : 0 (312) 467 17 44 - 45

Küçük Tiyatro

İstiklal Cad. Çirmen Sokak II. Evkaf Apt. No:8 ULUS / ANKARA
Genel Müdürlük Binası
Tel : 0 (312) 311 11 69

Akün Sahnesi

Remzi Oğuz Arık Mah. Atatürk Bulvarı No:227 ÇANKAYA / ANKARA
Tel : 0 (312) 427 19 71

Altındağ Tiyatrosu

Plevne Mah. Babür Cad. No:40 ALTINDAĞ / ANKARA
Tel : 0 (312) 316 59 02

İrfan Şahinbaş Sahnesi

Devlet Tiyatroları Sosyal Tesisleri, Macun Mh. 177. Cadde Macunköy / Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0 (312) 397 30 24

Stüdyo Sahne

Devlet Tiyatroları Sosyal Tesisleri, Macun Mh. 177. Cadde Macunköy / Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0 (312) 397 30 24

Oda Tiyatrosu

İstiklal Cad. Çirmen Sokak II. Evkaf Apt. No:8 ULUS / ANKARA
Genel Müdürlük Binası
Tel : 0 (312) 311 11 69

Ziraat Sahnesi

Mithatpaşa caddesi No:18 KIZILAY / ANKARA
Tel: 0 (312) 432 27 46

75. Yıl Sahnesi

Mithatpaşa Cd. No:64 Kızılay / Çankaya / ANKARA
Tel: 0 (312) 311 14 36

Muhsin Ertuğrul Sahnesi….

Talatpaşa Bulvarı No:167 DİKİMEVİ / ANKARA
Tel : 0 (312) 320 21 22 

Aynı zamanda bir çok özel sahnenin de Ankara’da yer aldığını unutmamak gerekiyor. Bu yüzden çok fazla oyuna ev sahipliği yapılan Ankara’da tiyatrosuz gün yaşanmıyor. Oyunlar yoğun taleplerle karşılaşıyor. Bu yoğun ilgi karşısında ise birçok oyun yeniden diğer sezona dahil ediliyor.

# TİYATRO ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
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Tiyatroların Başkenti Ankara Devlet Tiyatroları - Ankara Tiyatroları mask
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