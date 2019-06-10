Tiyatroların Başkenti Ankara Devlet Tiyatroları - Ankara Tiyatroları
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Ankara Tiyatroları
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Ankara Tiyatroları Hakkında Detaylı Bilgiler
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Kültürel Etkinliklerin Şehri Ankara
Ankara yoğun nüfusuyla birçok kültürel etkinliğin de başkenti olma yolunda ilerlemektedir. Gerek Ankara’da ikamet eden vatandaşların gerekse de şehir dışından gelen ziyaretçilerin talep ettiği kültürel etkinliklerin başında tiyatrolar gelmektedir.
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Deneyimli haber personelimizin desteğiyle internet sitemizden hem son dakika gelişmelerini takip edebilir hem de Ankara tiyatroları ve sahnelenen oyunlar hakkında güncel bilgilere sahip olabilirsiniz.
Ankara’da tiyatro sezonu açılınca ilk akla gelen etkinliklerden biri elbette devlet tiyatrolarıdır ve tiyatro denince ilk akla gelen şehir muhtemelen Ankara’dır. Ankara seyircisi tiyatro oyunları için özeldir. Ankara’nın köklü tiyatro geçmişi seyircisiyle bütünleşiyor. Çünkü Ankara köklü bir tiyatro kültürüne ev sahipliği yapıyor.
Ankara Devlet Tiyatroları tiyatroseverlerle her sene dopdolu bir sezon geçiriyor.
Atatürk Bulvarı No:50 ULUS / ANKARA
Tel: 0 (312) 324 22 10
Cüneyt Gökçer Sahnesi
35. Cadde Arcadium AVM arkası ÇAYYOLU / ANKARA
Tel: 0 (312) 240 00 91
Tunus Cad. No:92 ÇANKAYA / ANKARA
Tel : 0 (312) 467 17 44 - 45
İstiklal Cad. Çirmen Sokak II. Evkaf Apt. No:8 ULUS / ANKARA
Genel Müdürlük Binası
Tel : 0 (312) 311 11 69
Remzi Oğuz Arık Mah. Atatürk Bulvarı No:227 ÇANKAYA / ANKARA
Tel : 0 (312) 427 19 71
Plevne Mah. Babür Cad. No:40 ALTINDAĞ / ANKARA
Tel : 0 (312) 316 59 02
Devlet Tiyatroları Sosyal Tesisleri, Macun Mh. 177. Cadde Macunköy / Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0 (312) 397 30 24
Devlet Tiyatroları Sosyal Tesisleri, Macun Mh. 177. Cadde Macunköy / Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0 (312) 397 30 24
İstiklal Cad. Çirmen Sokak II. Evkaf Apt. No:8 ULUS / ANKARA
Genel Müdürlük Binası
Tel : 0 (312) 311 11 69
Mithatpaşa caddesi No:18 KIZILAY / ANKARA
Tel: 0 (312) 432 27 46
Mithatpaşa Cd. No:64 Kızılay / Çankaya / ANKARA
Tel: 0 (312) 311 14 36
Talatpaşa Bulvarı No:167 DİKİMEVİ / ANKARA
Tel : 0 (312) 320 21 22
Aynı zamanda bir çok özel sahnenin de Ankara’da yer aldığını unutmamak gerekiyor. Bu yüzden çok fazla oyuna ev sahipliği yapılan Ankara’da tiyatrosuz gün yaşanmıyor. Oyunlar yoğun taleplerle karşılaşıyor. Bu yoğun ilgi karşısında ise birçok oyun yeniden diğer sezona dahil ediliyor.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz