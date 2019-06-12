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Pençe Harekâtı'nda Etkisiz hale getirilen Terörist sayısı 45 yükseldi

Pençe Harekâtı'nda 45 terörist etkisiz hale getirildi, Pençe Harekatı'da son durum, Milli Savunma Bakanlığı son bilançoyu açıkladı.

Pençe Harekâtı'nda 45 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 45'e çıktığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı’na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekâta katılan komandoların, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdikleri belirtildi.

Pençe Harekâtı'nda Etkisiz hale getirilen Terörist sayısı 45 yükseldi

Açıklamada "Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi. Son 2 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu" denildi.

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