Türkiye'nin Başkenti Sanayinin de Başkenti.... Ankara’da ki Organize Sanayi Bölgeleri

Ankara’da ki Organize Sanayi Siteleri… Ankara’da toplam 12 sanayi bölgesi bulunmaktadır. Bu organize sanayi bölgeleri en çok ziyaret kapasitesine sahip bölgelerdir.

Birçok farklı firmaya ev sahipliği yapan sanayi bölgeleri hemen hemen her konuda hizmet vermektedir.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), birçok ülkede sanayiyi, özellikle aşırı nüfusu olan sanayileşmiş yöreleri yönlendirmede “devlet politikası” olmuştur. Sanayi siteleri veya bölgeleri her türlü sanayi hizmetinin sağlanabilmesi için genellikle şehir merkezlerinden uzak alanlara inşa edilmiş bölgelerden oluşmaktadır. Farklı iş kollarında sanayi hizmeti sunan çok sayıda kişi veya firmalar bu bölgelerde hizmet sunmaktadır. Ankara’da bulunan bazı sanayi siteleri ise şöyledir:

Ostim Organize Sanayi Bölgesi

Ankara OSTİM sanayi sitesi, Merhum Cevat Dündar ve bir grup müteşebbisin 1967’de temellerini attığı OSTİM, günümüzde KOBİ’lerin ideallerini büyüterek Türkiye’de “ortak rekabet” ve “güç birliği” kavramlarını belleklere yerleştirmiştir. OSTİM 1997 yılında Organize Sanayi Bölgesi olarak Ankara işletmelerinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını başlatmıştır. OSTİM günümüzde 17 farklı sanayi sektöründe ve 139 farklı iş kolunda hizmet vermektedir. Bölgede yer alan 7 farklı başlıktaki kümelenme, bölgenin tüm Ankara sanayisi başta olmak üzere ulusal üretim yetenekleriyle de iş birliği imkanı sağlamaktadır.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi

Ankara İvedik sanayi sitesi, Ankara’nın en çok ziyaret edilen sanayi sitelerinden biridir. Ankara İvedik sanayi sitesi ise Melih Gökçek Bulvarı’nda bulunmaktadır. Yenimahalle Ankara’da bulunan İvedik Organize Sanayi Sitesi, birçok farklı firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Geri dönüşümden ikinci e eşya alım ve satım merkezlerine kadar her türlü firma bulunmaktadır. Ankara İvedik sanayi sitesi, Ankara’da yaşayan vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayacak kadar zengin firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Ankara İvedik Sanayi sitesi, Yeni Mahalle – Ankara’da bulunmaktadır.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi, 24 Ekim 1981 yılında temeli atılarak 1990 yılında üretime başlayan Ülkemizin önde gelen Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olmuştur. Bölgemiz karma bir organize sanayi bölgesidir. Bölgemizde Mobilya, döküm, gıda, elektrik, elektronik, makine üretimi, alüminyum, tekstil, zirai aletler, savunma sanayi, kimya, metal işleri, madeni eşya vb. alanlarda üretim yapılmaktadır.

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi

ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk çalışmaları 1998 yılında başlamıştır. 2009 yılında Ankara Sanayi Odası 2'nci ve 3'ncü Organize Sanayi Bölgesi'nin yer seçimi kesinleşerek imar planı onaylanıp, 2010 yılı sonunda imar parselasyon planı tamamlandı. Bölgede 309 sanayi parseli bulunmaktadır. Bölgenin yapılaşmasının gerçekleştiği 2'nci OSB'nin sanayi alanı toplamı 635 hektar düzeyindeyken, bunun 430 hektarı yaklaşık sanayi parseli olarak ayrılmış bulunmaktadır.

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi, Ankara-Eskişehir karayolu üzeri 10.ncu kilometrede anayolun 1 km. sağında olmakla beraber, yakında tamamlanacak olan Ankara-İzmir Otobanının yanı başında yer almaktadır. Polatlı ilçesine 9 km mesafede 4,243,699m2 alan üzerine kurulmuş olup alt yapı çalışmalarına hızla devam edilmektedir.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi

Başkent Organize Sanayi Bölgesi; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Aralık 2003 tarihinde ilk tuğlayı koyarak cesaretlendirdiği sanayicilerimizin kendi imkânları ve emeği ile kurulmuştur. Ankara’nın Batı koridorunda şehir merkezine 33 km mesafede Temelli Maliköy de, 4 Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu 40.000 dönümlük bir sanayi havzasında yer almaktadır.

Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ankara ili Sincan ilçesin de yaklaşık 45 km. güneydoğusunda Malıköy Mahallesi Temellide bulunan Sanayi havzasında yer almaktadır. Sanayi Bölgeleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Ankara-Eskişehir karayolunun yaklaşık 9 Km. kuzeyinde, Anadolu OSB, Başkent OSB ve ASO 2. ve 3. OSB ile komşu konumdadır. Demiryolu ve karayolu bağlantıları açısından oldukça elverişli bir konumdadır.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

2015 yılında Kahramankazan, Yenimahalle, Sincan ilçeleri sınırlarında kurulan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin amacı havacılık ve uzay konularında yerli sermayenin gücünü artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla TUSAŞ/TAI yerleşkelerinin yanında 730 hektar büyüklüğünde bir arazi üzerine kurulmuştur. Bölge, Ankara kent merkezinin kuzey batısında olup şehir merkezine yaklaşık 35 km mesafede ve Ankara - İstanbul otoyolunun kenarında konumlandırılmıştır.

Anadolu Organize Sanayi BölgesiAnadolu Organize Sanayi Bölgesi, OSİAD üyeleri tarafından 1997’de küçük ölçekli işletmelerin, orta ve büyük ölçekli firma olabilmeleri ve daha iyi fiziki şartlarda üretim yapabilmeleri için OSİAD Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin kurulmasıyla hedefleri yolunda ilk adımını atmıştır. Anadolu OSB, alanında uzman ve marka olmuş firmaları bünyesinde toplamış bir organize sanayi bölgesidir. Makine, elektrik, cam, kağıt, plastik, gıda, demir, metal, çelik, inşaat, sağlık alanında pek çok büyük firma, bölgedeki yerini almış hızla çalışmaya başlamıştır.

Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi

2001 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde kurulmuştur. Karma bir yapıya sahip olan Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi inşaat, otomotiv, matbaacılık gibi farklı konularda hizmet sunmaktadır.