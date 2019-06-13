Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeyken hareket eden EGO otobüsü, çarptığı başka bir araçla birlikte kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kafede oturan 3 kişi yaralandı.

Ankara'da EGO otobüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza, Gölbaşı'nda Gazi Üniversitesi Yerleşkesi mevkiinde meydana geldi. EGO otoparkında park halinde bulunan otobüs, bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden hareket etti. İçinde kimse bulunmayan otobüs, demir korkulukları aştı.

Otobüs, yol kenarında çarptığı hafif ticari araç ile birlikte kafeye girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Trafik Kazası

Ankara şubat ayı trafik kazaları oldukça çok sayıda yaşanmıştır. Mayıs ayında Ankara’da bu kadar çok trafik kazasının meydana gelmesinin nedeni hem sürücülerin ve yayaların trafik kurallara dikkat etmemesi hem de yağışlı hava şartlarından dolayı olduğu öne sürülmektedir.

Fakat bu konudaki en önemli neden ise sürücülerin ve yayaların trafik kurallarını ihlal etmesidir. Eğer sürücüler yağmurlu hava şartlarına uygun bir şekilde araçlarını hazırlarlarsa, bu trafik kazaları meydana gelmez ya da nadiren meydana gelir.

Ankara Trafik Kazaları

Ankara’da olan trafik kazaları sayısı Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine istinaden 132.913 adettir. Bu Ankara’da oluşan trafik kazaları arasında 346 adetinde ise ölümler meydana gelmiştir.