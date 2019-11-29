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ABD'de ''indirim'' çılgınlığı - NEW YORK

ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve alışverişlerde büyük indirimlerin yapıldığı etkinlik başladı. Her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü takiben gerçekleşen indirimli satışlar, bu sene de Perşembe akşamından başladı.

ABD'de ''indirim'' çılgınlığı - NEW YORK

ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve alışverişlerde büyük indirimlerin yapıldığı etkinlik başladı. Her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü takiben gerçekleşen indirimli satışlar, bu sene de Perşembe akşamından başladı.

Amerikalılar, alışveriş merkezlerine akın ederken ABD'nin New York kentinde de mağazalarda yoğunluk yaşandı.
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