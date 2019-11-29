ABD'de ''indirim'' çılgınlığı - NEW YORK
ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve alışverişlerde büyük indirimlerin yapıldığı etkinlik başladı. Her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü takiben gerçekleşen indirimli satışlar, bu sene de Perşembe akşamından başladı.
ABD'de ''indirim'' çılgınlığı - NEW YORK
ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve alışverişlerde büyük indirimlerin yapıldığı etkinlik başladı. Her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü takiben gerçekleşen indirimli satışlar, bu sene de Perşembe akşamından başladı.
Amerikalılar, alışveriş merkezlerine akın ederken ABD'nin New York kentinde de mağazalarda yoğunluk yaşandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz