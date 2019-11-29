Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 08:39 TSİ

Tekirdağ'da otomobil yol kenarındaki dükkana çarptı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki dükkana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Büyütmek için resme tıklayın

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki dükkana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burak Can Ergün idaresindeki 59 PH 232 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi Pınarca yolunda, yol kenarındaki hurdacı dükkanına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan ve yaralanan sürücü ile Onur Kement, Ayhan Soydan ve Özgür Cengiz'i bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların otomobilde 5 kişi olduklarını söylemesi üzerine ekipler çevrede araştırma yaptı ancak sözü edilen beşinci kişiye ulaşamadı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı mask
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL