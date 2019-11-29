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Kahramanmaraş'ta "saman" kavgası: 12 yaralı

Pazarcık ilçesinde samanların etrafa saçılması nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 5'i silahla olmak üzere 12 kişi yaralandı