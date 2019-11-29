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Elektrik panosundaki patlama paniğe neden oldu

Esenler’de bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosundaki patlama paniğe neden oldu. Patlamanın sonucunda biri hamile olmak üzere toplamda 15 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 23.30 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı atmak istedi. Dumanlar bütün binayı kaplarken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HAMİLE BİR KADIN VE 15 KİŞİYİ KURTARDI

Patlama sonrası apartmanın giriş katında yoğun duman olmasından dolayı, itfaiye ekipleri üst katlarda bulunan kişileri merdivenle tahliye etti. Apartmanda bulunan hamile bir kadın da dumandan etkilendi. Binadan indirilen 15 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hamile kadın ve diğer kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"PATLAMA SESİ DUYDUK, DIŞARI ÇIKTIK BAKTIK"

Mahalle sakinlerinden Serkan Bozkurt, olay anını anlatarak, "İlk önce hamile bir kadın çıktı sonra yaşlı kadınları çıkartmaya başladılar. Hamile kadının midesi bulanıyordu kusma falan vardı. Sonra ambulansa bindirdiler" dedi. Patlama sesini duyduktan sonra dışarı çıktıklarını belirten apartman sakini Remzi Gürkan ise, "Patlama sesi duyduk, dışarı çıktık baktık elektrikler yok. İtfaiye ekiplerine haber verdik ekipler gelmeye başladı. Şuanda dışarı çıkış yok, itfaiye ekipleri merdivenle çıkartıyor" ifadesini kullandı.

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