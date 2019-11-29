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Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların şemsiyesi ters dönerken bazıları da naylon poşet ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış başladı. Erken saatlerde başlayan yağmur zaman zaman etkisini artırdı. Taksim Meydanı’nda yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken, bazıları da naylon poşet ile yağmurdan korunmaya çalıştı.
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