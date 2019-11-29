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Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların şemsiyesi ters dönerken bazıları da naylon poşet ile yağmurdan korunmaya çalıştı.