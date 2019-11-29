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Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı

Mega kentte sabah saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına Şişli’de de etkili oldu. Şiddetini artıran yağış sürücülere zor anlar yaşattı.