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Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Mega kentte sabah saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına Şişli’de de etkili oldu. Şiddetini artıran yağış sürücülere zor anlar yaşattı.
Mega kentte sabah saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına Şişli’de de etkili oldu. Şiddetini artıran yağış sürücülere zor anlar yaşattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz