Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
İstanbul’da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme noktasına geldi. Şiddetli yağış ve fırtına vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Vatandaşların şemsiyeleri fırtınadan dolayı ters dönerken bazı vatandaşlar da kafalarına poşet takarak korunmaya çalıştı. Yağmur ve fırtına kent genelinde etkili olamaya devam ediyor.
(Erdal Can İçelli - Alper Suat Tutaşı - İrem Demir - Yusuf Eker - Melike İnal/İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz