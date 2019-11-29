Suriye’liler PKK’lı teröristlere tepki gösterdi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terörden arındırılan Rasulayn’ın Tel Halef köyünde terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında birçok sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında Türkiye’den giden destek ekibi bombalı saldırının olduğu bölgeyi düzeltme ve hayatı normale döndürme çalışmaları kapsamında faaliyetler gerçekleştirdi. Faaliyetler sırasında ailelerini kaybeden siviller terör örgütünün yaptığı saldırıyı lanetleyerek, "Bakın PKK bize ne yaptı. Araç getirip insanların ortasında patlattılar. Bunlar kafir, bunlar müslüman değiller. Allah Türk askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler" ifadelerini kullandı. Bölgedeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.