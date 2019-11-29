Artvin’de tünel içinde zincirleme trafik kazası

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Borçka karayolu üzerindeki Seyitler Tünelinde Muhammet Özcan’ın kullandığı 08 AG 548 plakalı otomobil, Emre Can Aras’ın kullandığı 08 AAH 146 plakalı minibüs ile sürücüsü belirlenemeyen 53 HH 366 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücüler Muhammet Özcan, Emre Can Aras ve araçta bulunan İsmail Özcan ile Fatma Kaynar yapılan ilk müdahalenin ardından ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.