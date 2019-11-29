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İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı

İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.

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İngiltere’de bulunan Londra Köprüsü’nde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprüyü kapatarak güvenlik çemberine aldı. Restoranlarda bulunanların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapıldı.
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