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İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı
İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.
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İngiltere’de bulunan Londra Köprüsü’nde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprüyü kapatarak güvenlik çemberine aldı. Restoranlarda bulunanların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz