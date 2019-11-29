Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 20:35 TSİ

Başakşehir’de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

Başakşehir’de metro şantiyesinde yaşanan göçük sonrasında üzerine kaya parçaları düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir’de metro şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metro şantiyesindeki çalışmalar sırasında yaşanan göçükte Ahmet Yavuz isimli işçinin üzerine kaya parçaları düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan yaralı işçi Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi Yavuz hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

  • Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
  • (Volkan Kayalar - Vedat Bayraktar/İHA)
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Artvin’de heyelan böyle geldi mask
Artvin’de heyelan böyle geldi
Irak Milli Takımı'nın BAE galibiyeti Iraklıları sokağa döktü - KERKÜK mask
Irak Milli Takımı'nın BAE galibiyeti Iraklıları sokağa döktü - KERKÜK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macron’a sert tepki mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macron’a sert tepki
Başakşehir’de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü mask
Başakşehir’de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı mask
İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı
Komando eğitimi alan Somali’li askerlere ülkelerinde tören mask
Komando eğitimi alan Somali’li askerlere ülkelerinde tören

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL