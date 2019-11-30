Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:06 TSİ

Hatay’da sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor

Hatay’da, sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte görüş mesafesinin 100 metrenin altına düştüğü yer yerde 50 metreye kadar düştüğü görüldü.

Büyütmek için resme tıklayın

Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra en yüksek hava sıcaklığının 15, gece ise en yüksek hava sıcaklığın 11 derece olması bekleniyor. Sisin ise öğleden sonra kaybolması bekleniyor.
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi mask
Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
Mansur Yavaş'tan Çok Önemli Uyarı: Ankaralılar Dikkat! mask
Mansur Yavaş'tan Çok Önemli Uyarı: Ankaralılar Dikkat!
Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi mask
Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi
Yurtta hava durumu 29 Kasım 2019 mask
Yurtta hava durumu 29 Kasım 2019
Kar Doğu’da kartpostallık görüntüler oluşturdu mask
Kar Doğu’da kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yurtta hava durumu 28 Kasım 2019 mask
Yurtta hava durumu 28 Kasım 2019
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
halk otobüsüne bir anda binen köpek renkli anların yaşanmasına sahne oldu mask
halk otobüsüne bir anda binen köpek renkli anların yaşanmasına sahne oldu
Kaçak içki üretimi yapan çiftlik evine operasyon mask
Kaçak içki üretimi yapan çiftlik evine operasyon
Açık oto pazarında çıkan silahlı kavga mask
Açık oto pazarında çıkan silahlı kavga
Minibüslerin içerisinde hırsızlık yapan zanlı yakalandı mask
Minibüslerin içerisinde hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Mobil Okul Timleri eroin satıcılarını kıskavrak yakaladı mask
Mobil Okul Timleri eroin satıcılarını kıskavrak yakaladı
Süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü mask
Süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL