Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 13:21 TSİ

Süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü

İsveç’in başkenti Stockholm’de süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü.

Büyütmek için resme tıklayın

Başkent Stockholm’de 50’ye yakın süs havuzu aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Stockholm belediyesi de gençlerin bu havuzlardan faydalanabilmesi için buz pateni pistine dönüştürdü. Stockholm’ün merkezi olan Kungstragarden (Kral Bahçesi) parkındaki süs havuzundaki sular buz tutunca, buz pistine çevrildi. 10 bin metrekarelik parkta yazın ise çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Stockholm belediyesinin tahsis ettiği antrenörler tarafından buz pateni olan havuzlarda gündüz ve akşam saatlerinde her yaş grubuna buz pateni eğitimi veriliyor. Bu parklar 7 den 70’e herkesin uğrak yeri oluyor. İsveç’in ünlü buz pateni şampiyonları bu parklardaki buz pateni havuzlarında yetişiyor.
# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı mask
İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı
Komando eğitimi alan Somali’li askerlere ülkelerinde tören mask
Komando eğitimi alan Somali’li askerlere ülkelerinde tören
Hükümet karşıtı protestolarda 21 kişi hayatını kaybetti mask
Hükümet karşıtı protestolarda 21 kişi hayatını kaybetti
Suriye’liler PKK’lı teröristlere tepki gösterdi mask
Suriye’liler PKK’lı teröristlere tepki gösterdi
Bomba yüklü çekçek infilak etti 7 yaralı mask
Bomba yüklü çekçek infilak etti 7 yaralı
Firari FETÖ’cü eski futbolcu Hakan Şükür alışveriş yaparken görüntülendi mask
Firari FETÖ’cü eski futbolcu Hakan Şükür alışveriş yaparken görüntülendi
TikTok Müslüman halka yapılan baskı ve zulmü dile getiren videoyu yeniden yükledi mask
TikTok Müslüman halka yapılan baskı ve zulmü dile getiren videoyu yeniden yükledi
Kraliçe Elizabeth Tahtı oğlu Prens Charles’e bırakmaya hazırlanıyor mask
Kraliçe Elizabeth Tahtı oğlu Prens Charles’e bırakmaya hazırlanıyor
Tosuncuk Mehmet Aydın’ın afişleri kiev sokaklarında mask
Tosuncuk Mehmet Aydın’ın afişleri kiev sokaklarında
Depremin ardından meydana gelen yıkım havadan görüntülendi mask
Depremin ardından meydana gelen yıkım havadan görüntülendi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
halk otobüsüne bir anda binen köpek renkli anların yaşanmasına sahne oldu mask
halk otobüsüne bir anda binen köpek renkli anların yaşanmasına sahne oldu
Kaçak içki üretimi yapan çiftlik evine operasyon mask
Kaçak içki üretimi yapan çiftlik evine operasyon
Açık oto pazarında çıkan silahlı kavga mask
Açık oto pazarında çıkan silahlı kavga
Minibüslerin içerisinde hırsızlık yapan zanlı yakalandı mask
Minibüslerin içerisinde hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Mobil Okul Timleri eroin satıcılarını kıskavrak yakaladı mask
Mobil Okul Timleri eroin satıcılarını kıskavrak yakaladı
Süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü mask
Süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL