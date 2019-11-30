Mobil Okul Timleri eroin satıcılarını kıskavrak yakaladı
Bayrampaşa’da bir lisenin etrafında uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar alan Mobil Okul Timleri, 2 kişiyi kıskavrak yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu maddenin dışından yabancı uyruklu vatandaş kimliği, pasaportu ve sahte para da bulundu.
Bayrampaşa’da bulunan bir lisenin etrafında ve öğrencilerin geçiş güzergahında 2 şahsın uyuşturucu satışı yaptığı yönünde ihbar alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda tedirgin davranışlar sergileyen 2 şahsın üstünü aradı. Arama yapılan şüphelilerden Uğur T. (22)’nin üzerinde 2,17 gram skunk maddesi ile 1 adet cam aparat, Tansu A. (26)’nın üzerinde ise 2,54 gram bonzai, 36,82 gram skunk, 1,07 gram afyon sakızı, 2,97 gram kenevir tohumu, 1,73 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu hap, 3 adet cam aparat, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 TL para, 5 adet çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu, 1 adet Elif Ş. adına kayıtlı kimlik belgesi, 1 adet Azerbaycan uyruklu Valeh G. adına kayıtlı pasaport, 2 adet yabancı kimlik belgesi, 1 adet gerçek görünümlü oyuncak tabanca ve sahte olduğu değerlendirilen 300 Dolar ile 100 TL para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 2 şüpheliden Uğur T. Serbest bırakıldı. ‘Hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından 11 ayrı kaydı bulunduğu belirlenen Tansu A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz