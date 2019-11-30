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Minibüslerin içerisinde hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Bahçelievler’de seyir halinde bulunan minibüslerin içerisinde çeşitli kişilerin cep telefonunu ve cüzdanını çalan şahıs, polis ekipleri tarafından güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Şahsın olayı gerçekleştirme anı ise minibüste bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre, 25 Şubat’ta Bahçelievler Zafer Mahallesinde seyir halinde olan bir minibüs içerisinde bulunan Nurgül K. isimli kadının cep telefonunun çalınması sonucu meydana gelen “Açıktan Hırsızlık” olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Elde edinilen kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde şüpheli iki şahsın kendilerinden sonra minibüse binen Nurgül K. isimli kadını sıkıştırdıkları, daha sonra şüphelilerden birinin kadının cep telefonunu aldığını ve beraber minibüsten indikleri tespit edildi.

22 ADET SUÇ KAYDININ BULUNDU

Yapılan araştırmalarda sonucunda “Açıktan Hırsızlık” olayını gerçekleştiren zanlılardan birisi olan Servet E. (34) Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü seminerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında; “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Başkasına Ait Kimlik ve Kimlik Kartlarının Kullanılması”, “Tehdit”, “Kasten Yaralama”, “Güveni Kötüye Kullanma” ve “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçlarından toplam 22 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Yapılan çalışmaların devamında yakalanan Servet E.’nin 09 Şubat günü Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesinde seyir halinde olan bir minibüs içerisinde bulunan Meryem G. isimli şahsın bin 600 TL, 1 adet kolye ve kredi kartlarının olduğu cüzdanının çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerinden biri olduğu tespit edildi. İşlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahsın ve yanında bulunan arkadaşın minibüs içerisinde hırsızlık anları minibüste bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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