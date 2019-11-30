Günün özeti Video Haberler - 30.11.2019

Rusya ile 12. kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen Onikinci Kara Devriyesi tamamlandığını açıkladı.

...

Gülen’in iç çamaşırını hediye ettiği FETÖ’nün İngiltere mütevelli heyet sorumlusu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) İngiltere mütevelli heyet sorumlusu ve Fetullah Gülen’in bazı eşyalarla birlikte iç çamaşırını hediye ettiği örgüt üst düzey sorumlusu, sahte İngiliz pasaportu ile İstanbul’da yakalandı.

...

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 89’uncu günde devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 89’uncu gününde de devam ediyor.

...

Irak Başbakanı istifasını açıkladı, Bağdat’ta coşkuyla karşılandı

Irak’ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı eylemlerin ardından Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa açıklamasıyla birlikte ünlü Tahrir Meydanı’nda kutlama yapıldı.

...

Arnavutluk’ta deprem sonrası 500 yıllık Preza Kalesi’nin duvarları yıkıldı

Arnavutluk’ta yaşanan depremin ardından tarihi eserlerde büyük hasar gördü. Restoresi Türkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Preza Kale Cami’si de, etrafını çevreleyen surlar da yıkıldı. Yıkılan surlar ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.

...

KDV ve tapu harcı indirimi sona eriyor

Konut kredisi faizleri yüzde birin altına düştü konut satışları arttı. Bu indirimlere KDV ve tapu harcı da eklenince satışlar adeta patladı.

Ancak dikkat ! KDV ve tapu harcındaki indirim 31 Aralık’ta sona erecek.











...

Sığırcık kuşları gökyüzünü adeta bulut gibi kapladı

Pendik semalarında uçan sığırcık kuşlarının oluşturduğu görsel şölen, görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünü adeta bulut gibi kaplayan sığırcık kuşlarının düzenli ve hızlı bir şekilde uçuşu renkli görüntülere sahne oldu.