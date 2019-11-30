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- Dün 19:42 TSİ

Uçurumda asılı kalan tır korkuttu

Ordu’da uçurumda asılı kalan tır dorsesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Kabadüz ilçesinde A.G’nin kullandığı 06 BCN 678 plakalı iş makinesi yüklü tır ilçe girişinde dorsesi yolun dışına çıktı.

Uçurumda asılı kalan tır endişeye neden oldu. Kaza yerinde emniyet tedbir aldı. Olay yerine gelen iş makinesi ve vinçle tır uçurumdan kurtarıldı.
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