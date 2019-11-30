Dün 19:42 TSİ
Uçurumda asılı kalan tır korkuttu
Ordu’da uçurumda asılı kalan tır dorsesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Kabadüz ilçesinde A.G’nin kullandığı 06 BCN 678 plakalı iş makinesi yüklü tır ilçe girişinde dorsesi yolun dışına çıktı.
Uçurumda asılı kalan tır endişeye neden oldu. Kaza yerinde emniyet tedbir aldı. Olay yerine gelen iş makinesi ve vinçle tır uçurumdan kurtarıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz