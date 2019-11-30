Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi
Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, polis koridoru altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.
Kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim de yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım, kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti.
Trabzonspor-Galatasaray maçı yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz