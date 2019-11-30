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Drone’ler her yerde

Doğa olayını, bir felaketi ya da kural tanımaz sürücüleri kaydediyor. Yağmurda, karda, kavurucu sıcağın ortasında. Uçan gözler her daim takipte.

Son günlerde ismini sıkça duyduğumuz insansız hava araçları dronlar hayatımızın her alanında kendine yer buluyor.

Sadece askeri amaçlarla kullanılmak üzere başlatılan drone projesi daha basite çekildi ve topluma da kazandırıldı. Dev projelerden olan Kuzey Marmara Otoyolunu, masalsı bir yolculuk olan Doğu Ekspresini, megakent’teki kar manzaralarını veya tarlada emek

emek çalışan işçileri kaydetti. Arama ve kurtarma görevlerinden, film ve belgesel çekimlerine kadar birçok alanda kullanılan dronların, bir avuca sığabilecek boyuttan mühimmat taşıyabilecek büyüklüğe kadar pek çok çeşidi bulunuyor.
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