Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Türkiye’de Kaç Tane Büyük Deprem Olmuştur?

Türkiye’de büyük depremler birçok kez yaşanmıştır ve uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre birkaç yıl içerisinde Marmara Bölgesi’nde büyük bir deprem daha meydana gelecektir. Türkiye’de 10 büyük deprem yaşanmıştır ve bu depremler ülkeye ciddi anlamda zararlar vermiştir. Bu depremlerde ölen kişi sayısı ve yaralı sayıları son derece yüksektir. Türkiye’de depremden en çok zarar gören kişiler bu 10 depremden herhangi birine denk gelen vatandaşlardır. Türkiye en büyük son depremini 2011 yılında yaşamıştır ve bu deprem Van şehrinde gerçekleşmiştir. 2 bin kişinin yaralandığı ve nerede ise bin kişinin de hayatını kaybettiği deprem büyük kayıplara yol açmıştır. Artçı deprem olarak bilinen 2 depremin üst üste yaşanması nedeni ile 2011 yılında büyük bir deprem yaşayan Türkiye, 2011 yılının ardından herhangi bir deprem problemi ile karşılaşmamıştır.

Türkiye’deki Büyük Depremler

Türkiye’deki büyük deprem sayısı 10’dur. 1999 yılında yaşanan Gölcük Depremi, Türkiye’nin 50 bin vatandaşı kaybettiği ve 25 bin kişinin de yaralandığı en çok kayıp alan depremidir.