Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:32 TSİ

Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu

Irak’ta gösterilerde hayatını kaybeden gencin cesedi sedyeyle taşındığı sırada annesi aradı. Başından vurularak hayatını kaybeden genç, protestoların simgesi oldu.

Yüzlerce kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı Irak’taki protestolarda hayatını kaybeden bir genç gösterilerin simgesi oldu. Hükümet karşıtı protestoların en kanlısının yaşandığı Zikar kentinde bir genç, kafasına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sedye üzerindeki gencin çevresine toplanan kalabalık, kimliğini öğrenmek için ceplerini karıştırırken gencin telefonu çaldı. Telefona bakan kalabalık genci annesinin aradığını gördü. Oğlunu merak eden anneye ne söyleyeceklerini bilemeyen gençler telefonu açamadı. O an kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine güvenlik güçleri ve istifasını açıklayan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’ye halk tepki gösterdi.

Irak’ta 2 aydır süren ve yaklaşık 400 kişinin öldüğü hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmişti.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çanakkale’de 99 düzensiz göçmen yakalandı mask
Çanakkale’de 99 düzensiz göçmen yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilen düzensiz göçmen: "Ellerimi bıçakla kestiler" mask
Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilen düzensiz göçmen: "Ellerimi bıçakla kestiler"
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı mask
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu mask
Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu
TEM ve Şile Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada mask
TEM ve Şile Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada
İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada mask
İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL