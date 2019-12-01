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İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücü gözaltına alındı

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdükleri iddiasıyla araçları durdurulan 3 sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdükleri iddiasıyla araçları durdurulan 3 sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Maltepe'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin yolu trafiğe kapatıp tehlikeli araç kullanmaları ve silahla havaya ateş açmaları görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, kimliklerini belirledikleri araç sürücüleri Y.E.Ş, Ö.Y.Y. ve Y.S'yi gözaltına aldı.

Sürücülerden Y.E.Ş'ye, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, drift çekmekten de 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 7 bin 28 lira, Ö.Y.Y'ye kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç sürmekten 108, trafik kuralı ihlalinden 108, yolda gereksiz şekilde duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmaktan 108 lira olmak üzere toplam 324 lira, Y.S'ye de trafik ihlallerinden toplam 324 lira para cezası kesildi.

Şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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