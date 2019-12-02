Gaz tüpü patladı 3 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Pencap eyaleti Lahor kentinde bulunan bir evde gaz tüpü patladı. Patlama sonucu 1’i kadın olmak üzere en az 3 kişi hayatını kaybetti. Tüpün içindeki gazı doldurmak için kullanılan silindirin patlamasıyla meydana gelen olayda, yaralıların da olduğu bildirildi.

Öte yandan yetkililerce patlamanın çok güçlü olduğu ifade edildi.