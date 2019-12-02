Bugün 11:51 TSİ
Gaz tüpü patladı 3 kişi hayatını kaybetti
Pakistan’ın Pencap eyaletinde bulunan bir evde gaz tüpünün patlaması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Pakistan’ın Pencap eyaleti Lahor kentinde bulunan bir evde gaz tüpü patladı. Patlama sonucu 1’i kadın olmak üzere en az 3 kişi hayatını kaybetti. Tüpün içindeki gazı doldurmak için kullanılan silindirin patlamasıyla meydana gelen olayda, yaralıların da olduğu bildirildi.
- Öte yandan yetkililerce patlamanın çok güçlü olduğu ifade edildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz