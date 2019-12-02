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Suriyeli vatandaşların artık yüzleri gülüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte Suriyeli vatandaşların artık sağlık hizmetinden yararlanabildiğini ve yüzlerin güldüğünü açıkladı.