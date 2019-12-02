Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı
Belgrad Ormanı’nda görülen kafes mantarı, ziyaretçileri şaşırttı.
Hafta sonunu doğada geçirmek isteyen İstanbulluların uğrak yeri olan Belgrad Ormanı’nda görülen ilginç mantar amatör kameraya yansıdı. Ziyaretçiler tarafından görüntülenen ve halk arasında "kafes mantarı", "yılan odası mantarı" olarak da bilinen mantar, görenleri şaşırttı.
Uzmanlar "Clathrus ruber" isimli mantarın genelde sonbahar aylarında görüldüğüne ve zehirli olabileceğine dikkat çekti. Bu çeşit mantarların kokmuş et mantarları grubunda yer aldığını belirten uzmanlar, clathrus ruber mantarının sinekleri üzerine çekmek için leş gibi koktuğunu belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz