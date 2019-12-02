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Esad güçleri İdlib’de pazar yerine saldırdı

İdlib’te bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

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Esad güçleri tarafından İdlib’de bir pazar yerine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına aldı.
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