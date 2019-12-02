Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 15:44 TSİ

Çin’de yol çöktü 3 kişi kayıp

Çin’in Guangzhou şehrinde devam eden metro inşaatı sırasında yolun çökmesi sonucu 3 kişi kayboldu.

Büyütmek için resme tıklayın

Çin’in güneyinde yer alan Guangzhou şehrinde devam eden metro inşaat alanında yol aniden çöktü. Dün yaşanan olayda çöken yola bir temizlik aracı ve bir elektrikli mobilet düştü. Yetkililer 3 kişinin kaybolduğunu belirtirken, henüz kimseye ulaşılamadığı ifade edildi.
# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Esad güçleri İdlib’de pazar yerine saldırdı mask
Esad güçleri İdlib’de pazar yerine saldırdı
Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı mask
Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu mask
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu
Suriyeli vatandaşların artık yüzleri gülüyor mask
Suriyeli vatandaşların artık yüzleri gülüyor
Gaz tüpü patladı 3 kişi hayatını kaybetti mask
Gaz tüpü patladı 3 kişi hayatını kaybetti
Polisten kaçan Silahlı şahıslar parti alanına daldı katliam yaşandı mask
Polisten kaçan Silahlı şahıslar parti alanına daldı katliam yaşandı
Süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü mask
Süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü
İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı mask
İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı
Komando eğitimi alan Somali’li askerlere ülkelerinde tören mask
Komando eğitimi alan Somali’li askerlere ülkelerinde tören
Hükümet karşıtı protestolarda 21 kişi hayatını kaybetti mask
Hükümet karşıtı protestolarda 21 kişi hayatını kaybetti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı mask
1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı
Bunalıma giren genç adam falezlerden ölüme atladı mask
Bunalıma giren genç adam falezlerden ölüme atladı
kırmızı altın olarak adlandırılan turp hasadı başladı mask
kırmızı altın olarak adlandırılan turp hasadı başladı
Jandarmadan nefes kesen tatbikat mask
Jandarmadan nefes kesen tatbikat
Zirvede kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor mask
Zirvede kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor
İski’den tasarruf çağrısı mask
İski’den tasarruf çağrısı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL