Jandarmadan nefes kesen tatbikat

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla hazırlanan planlara uygun olarak, 241 jandarma personeli ile 3 jandarma asayiş köpeğinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat nefes kesti.