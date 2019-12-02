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Jandarmadan nefes kesen tatbikat

Siirt’te Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH) birliklerinin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünde meydana gelebilecek olaylara karşı gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla hazırlanan planlara uygun olarak, 241 jandarma personeli ile 3 jandarma asayiş köpeğinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat nefes kesti.
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