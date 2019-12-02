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Bunalıma giren genç adam falezlerden ölüme atladı

Antalya’da bunalıma giren genç adam, falezlerden ölüme atladı. Hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin cebinden çıkan mektupta, "Şila’yı (köpeği) emanet edebileceğim kimse yoktu. Mektupta yazılı adrese bırakırsanız sevinirim. Beni affedin" yazdığı öğrenildi.

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Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yavuz Özcan Parkı’nda saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın içerisinde korkulukları aşarak falezlerdeki kayalıklara yönelen şahsı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İsminin T.Y. (27) olduğu öğrenilen kişinin, atlama ihtimaline karşı deniz polisinden yardım istendi. Çıktığı kayalık üzerinde suya atlayan genç, hazırda bekleyen deniz polisi tarafından hemen bota alınarak, limana getirildi.

KAYALIKLARA DÜŞEREK AĞIR YARALANAN T.Y., HAYATINI KAYBETTİ.

Genç adamın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, gencin denize atlama anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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