Bugün 17:32 TSİ
1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
İlçeye bağlı Hasanköy Mahallesi’nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan’ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan, evlerinin bahçesinde ’Karabaş’ ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı. Yaklaşan sokak köpeğini gören Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç’ın bu görüntüleri tıklanma rekoru kırdı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz