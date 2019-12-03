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Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan Ambulansların trafikte yaşadıkları zorluklar

Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan 112 acil sağlık ekipleri yanlış ihbar, hatalı park, trafikte yol vermeyen sürücüler gibi birçok sebeple vak’alara ulaşırken güçlük yaşıyor. 112 ekiplerinin hastaya giderken İstanbul trafiğinde yaşadığı zorluklar havadan görüntülendi.

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Evinde, trafikte ya da birçok alanda acil sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar telefona sarılarak 112’yi arıyor ve yardım istiyor. Her gün 20 binden fazla ihbar alan biri Anadolu ve biri Avrupa yakasında olan iki komuta merkezi de ihbar telefonlarıyla ekipleri hızla harekete geçiriyor. İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen ihbar sonrası da ekipler, hastaya ulaşmak için yollara çıkıyor. Hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, trafikte duyarsız sürücüler nedeniyle zorluklar yaşıyor. Sağlık ekiplerinin trafikte yaşadığı zorluklar havadan çekilen görüntülere de yansıyor. Kimi zaman asılsız ihbarlar, dar sokaklara yapılan hatalı parklar nedeniyle, kimi zaman trafikte yol vermeyen sürücüler nedeniyle ekiplerin vak’alara ulaşırken yaşadığı zorluklar, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne seriliyor.

“SAYGISIZ SÜRÜCÜLERDEN DOLAYI ÇOĞU ZAMAN DAKİKALARI KAYBEDİYORUZ”

Vatandaşları hastaneye ulaştırmaya çalışırken bir yandan da yol vermeyen sürücülerle mücadele ettiklerini dile getiren ambulans sürücüsü Semih Göce, “12 yıldır ambulans kullanıyorum, yoğun İstanbul trafiğinde insanlardan bize yol vermelerini bekliyoruz ama ne yazık ki insanlar bu konuda bize karşı saygılı değiller. Ambulansın sesini duydukları halde yol vermemekte ısrarcı oluyorlar. Saygısız sürücülerden dolayı çoğu zaman dakikaları kaybediyoruz. Hastamızı hastaneye daha geç yönlendirdiğimiz zamanlar oluyor” diye konuştu.

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