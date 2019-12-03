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Suriye uyruklu bir kişi Filistin uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklandı

Beyoğlu’nda Suriye uyruklu bir kişi cebindeki telefonu gasp etmek isteyen Filistin uyruklu bir şahıs tarafından defalarca bıçaklandı. Saldırganın bıçak çektiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aynı gün içerisinde yakalanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 29 Kasım Cuma günü saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye vatandaşı Yazan Altourkmanı, sokak üzerinde yürürken yanına yaklaşan bir kişi tarafından gasp edilmek istendi. Şüpheli, Yazan Altourkmanı’nın cebindeki telefonu almak isteyince Altourkmanı kendisine karşı koydu ve ikili arasında boğuşma yaşandı. Bunun üzerine şüpheli elindeki bıçakla Altourkmanı’yı 3 ayrı yerinden bıçakladı. Altourkmanı aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli hiçbir şey alamadan olay yerinden uzaklaştı. Talihsiz adam o esnada sokaktan geçen vatandaşların kendisini fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yazan Altourkmanı hastanede tedavi altına alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheli şahısın kimliğini tespit etti. Polis, kimliği öğrenilen şahısın yaşadığı adresi belirledikten sonra, şüpheliyi aynı gün içerisinde Beyoğlu’ndaki adresinde kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin Filistin vatandaşı Islam A. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganın Altourkmanı’ya bıçak çektiği anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan, saldırganın bıçak çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheliyle mağdurun bir süre konuştuğu anlar yer alıyor. Daha sonra şüphelinin cebinden çıkardığı bıçakla Yazan Altourkmanı’yı gasp etmeye çalıştığı anlar görüldü.

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