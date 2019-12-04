Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - BURSA

BURSA Anadolu Ajansı - Uludağ'da doruğa doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki birey için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalara Şehir Afet ve Acil Vaziyet Müdürlüğü AFAD, Jandarma Özel Harekat JÖH, Jandarma Arama Kurtarma JAK, Nilüfer Arama Kurtarma Derneği NAK, Arama Kurtarma Teşkilatı Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği BAKUT takımlarından oluşan 200'e yakın birey katılıyor.

Takımlara, gündüz saatlerindeki çalışmalarda Bursa Jandarma Komutanlığına ait helikopter de havadan bulgu yaparak destekledi.

Bölgede 40 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait rastgele bir iz ya da belirtiye tesadüfülmedi.

Bu arada AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma takımlarınca Uludağ 1. oteller bölgesinde kriz masası oluşturuldu. Birbirlerini dinlendirerek hareket eden takımlar, çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Takımların irtibatının kesilmemesi için arama yapılan bölgelere portatif baz istasyonları sevk edildi.

Havanın kararmasıyla bölgeye Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Skorsky tipi helikopter ve insansız bulgu uçağı sevk edildi.

Çalışmaların hava koşullarına bağlı olarak sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan sabah saatlerinde Uludağ'a gelen kayıpların aileleri, umutla kendilerine verilecek neşelendirici haberleri bekliyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve vasıtalarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra doruk yönüne yürümeye başlayan Mert Alpaslan 31 ve Efe Sarp 37 bir zaman sonra sisin bastırması sebebiyle kaybolmuştu.

Alpaslan ve Sarp'a telefonla erişemeyen ailelerinin gidişatı jandarmaya bildirmesi üzerine dün arama çalışmaları başlatılmıştı.