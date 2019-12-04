Silah kazasında şehit olan asker, Yüksekova Havalimanından törenle uğurlandı - HAKKARİ

HAKKARİ - Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Hakimiyet Uygulama Noktası'nda alana gelen silah kazasında şehit olan asker için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama merasimi tertip edildi.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Hakimiyet Uygulama Noktası'nda alana gelen silah kazasında şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in 25 cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi. Şehit Özmen'in naaşı, Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Konya'ya sevk edildi.