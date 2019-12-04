Soylu: ''Allah bizi size mahçup etmesin'' - ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, Emniyet Teşkilatının engelli aileleri ve çocukları ile yemekte bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin artık daha sosyal daha hümanist bir devlet olduğunu belirterek, "Bugün kamuda manili istihdamı, ülke tarihinin azami seviyesindedir." dedi.

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Emniyet Teşkilatı üyelerinin Engelli çocukları ve aileleriyle yemekte toplandı.

Masaları tek tek gezen Soylu, sohbet ettiği ailelerle resim sürükletti.

Engelliler tarafından muhtelif şovların tertip edildiği aktiflikte, 6 yaşında elektrik akımına kapılıp kollarını kaybeden ulusal yüzücü ve ressam Yusuf Akgün, ağzıyla çizdiği portre fotoğrafı Bakan Soylu'ya armağan etti.